Reisewelle in den Urlaub - viel Verkehr auf den Autobahnen Stand: 14.07.2023 16:27 Uhr Ab dem Wochenende sind in 11 von 16 Bundesländern Sommerferien - das macht sich auf den Straßen im Norden bemerkbar. Besonders in Niedersachsen und in und um Hamburg staute sich der Verkehr.

Besonders betroffen war am Freitag laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen die A7 von Hannover nach Hamburg. Zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel bildete sich bereits am Mittag ein Stau, auch auf der A352 in Richtung Norden sowie im weiteren Verlauf auf der A7 bei Mellendorf geriet der Verkehr ins Stocken. Auch in Hamburg floss der Verkehr auf den Autobahnen und den Ausweichstrecken nur zäh. Ein Grund neben dem Ferienbeginn: der Wasser World Triathlon. Wegen des Wettkampfs werden in Hamburg jeweils unterschiedliche Straßen zu unterschiedlichen Zeiten gesperrt. Die Veranstaltung endet am Sonntag.

Im Schritttempo über die A7

Viel Betrieb herrschte am Freitag zudem auf der A7 in Richtung Süden bei Göttingen. Dort ging es nur im Schritttempo weiter. Nur langsam voran kamen die Autofahrer auch auf der A2 in Richtung Dortmund bei Langenhagen. Auf der A27 in Richtung Bremen staute sich der Verkehr bei Walsrode auf mehreren Kilometern.

Ferienbeginn verursacht Reisewelle

Die Experten des ADAC raten mit Blick auf die Verkehrslage übers Wochenende: frühzeitig oder in den Abendstunden fahren. Auch für Samstagvormittag und Sonntagnachmittag rechnet der Automobil-Club mit Staus auf den Urlaubsrouten. Der Grund: Berlin, Brandenburg und Hamburg sind am Donnerstag in die Sommerferien gestartet, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein folgen am Montag. Auch aus Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird eine weitere Reisewelle erwartet. Im Süden und in der Mitte der Niederlande haben die Schülerinnen und Schüler ebenfalls frei.

Autobahnen zur Nord- und Ostsee betroffen

Der ADAC rät, auf ruhigere Routen auszuweichen oder, wenn möglich, einen anderen Reisetag zu wählen. Geeignete Wochentage sind demnach Dienstag und Donnerstag. Die Wartezeiten auf den Autobahnen können mancherorts durch hohe Temperaturen besonders unangenehm werden. Die Hitze könnte sich auf den Fahrbahnen stauen. Reisende sollten sich vorbereiten und zum Beispiel ausreichend Wasser an Bord haben, raten Experten.

Zusätzliches Lkw-Fahrverbot soll entlasten

Schon zuvor hatte der ADAC prognostiziert, dass in Sachen Staus das Vorjahresniveau sogar überschritten werden könnte. "Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als 2022 oder davor", sagte eine ADAC-Verkehrsexpertin. An den Wochenenden der Sommerferien 2022 wurden demnach 38.351 Staus in Deutschland gezählt. Und auch in diesem Jahr hätten Reisende vor allem auf den Zufahrtsstraßen in die Berge, an die Seenlandschaften sowie zu den Küsten mit längeren Fahrzeiten rechnen müssen. Zumindest etwas Entspannung erhofft sich der ADAC durch das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Mit dem Flieger in den Urlaub? Neues System am Airport Hannover

Doch auch wer nicht mit dem Auto reist, sondern mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt, könnte wieder mit Problemen konfrontiert sein und gestresst am Urlaubsort ankommen. Am Donnerstag legten Klimaaktivisten der "Letzten Generation" den Flughafen in Hamburg für mehrere Stunden lahm. Lange Wartezeiten hatte es in den vergangenen Jahren aber auch ohne Proteste von Klimaaktivisten gegeben. Der Flughafen Hannover hat deswegen ein neues System eingeführt, das zu weniger Wartezeit für die Reisenden führen soll.

