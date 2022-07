Reisewelle durch den Norden: Gedränge auf den Autobahnen Stand: 30.07.2022 18:00 Uhr In allen Bundesländern sind Ferien - und ausgerechnet auf dem Weg an die Küste gibt es Sperrungen. Wer an diesem Wochenende auf den Autobahnen im Norden unterwegs ist, muss Geduld mitbringen.

Nachdem es am Freitag schon voll war, ging am Sonnabend auf der Autobahn 7 in Richtung Norden stellenweise gar nichts mehr. Auf bis zu 14 Kilometern staute sich der Verkehr zwischen Warder und Rendsburg-Büdelsdorf sowie zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau-Süd. Am Grenzübergang Ellund standen auch am Nachmittag noch reihenweise Autos: 7 Kilometer Stau gab es dort. Auch auf der A1 Richtung Lübeck kam es zu Behinderungen: Zwischen Dibbersen und dem Dreieck Norderelbe stockte der Verkehr auf 12 Kilometern Länge, 11 Kilometer waren es zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf und zehn in Richtung Osnabrück zwischen Holdorf und Bramsche. Kleinere Staus und Strecken mit stockendem Verkehr bildeten sich auch andernorts auf A1 und A7.

Elbtunnel gesperrt

Dazu kommt an diesem Wochenende ein Nadelöhr im Bereich Hamburg: Seit Freitagabend ist der Elbtunnel in Richtung Norden gesperrt. Die Sperrung der A7 zwischen Heimfeld und Stellingen und der Anschlussstelle Volkspark soll bis Montag, 5 Uhr, dauern. Damit ist nach der Südroute am vergangenen Wochenende nun die Strecke Richtung Norden inklusive Elbtunnel betroffen.

Ausweichrouten ebenfalls voll

Um die Sperrung zu umfahren, können Autofahrende am Horster Dreieck auf die A1, dann auf die A21 und über die Bundesstraße bei Neumünster Süd wieder auf die Autobahn ausweichen. Auch der Großraum Hamburg ist eine Möglichkeit, dort braucht es aber ebenfalls viel Geduld. Die Ausweichroute führt über die Elbbrücken, B73, B75 und anschließend über die B4 bis zur Auffahrt Stellingen zurück auf die A7. Zusätzlich zur Autobahnsperrung ist auch die Elbbrücke in Geesthacht weiterhin gesperrt.

Wartezeit an der Fähre Glückstadt - Wischhafen

Sehr viel Geduld war am Sonnabend an der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen gefragt. Die Wartezeit in Richtung Glückstadt betrug sage und schreibe bis zu vier Stunden - in Richtung Wischhafen immerhin "nur" maximal eineinhalb Stunden.

Besonders belastete Strecken: Von und zur Küste, rund um Hamburg

Mit besonders viel Verkehr rechnet der ADAC an diesem Wochenende auf folgenden Strecken im Norden:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A1 Lübeck - Bremen - Dortmund - Köln

A2 Dortmund - Hannover

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover

Schienenverkehr ebenfalls eingeschränkt

Die Alternative Regionalbahn verlangt von den Reisenden ebenfalls ein belastbares Nervenkostüm. Zwischen Hamburg und Uelzen etwa wird gebaut. Es fährt nur ein Zug pro Stunde in jede Richtung. Zwischen Harburg und Winsen müssen die Reisenden in den Bus umsteigen.

