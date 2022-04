Reiseverkehr zu Ostern: Staus auf Autobahnen erwartet Stand: 09.04.2022 13:26 Uhr Der ADAC rechnet über Ostern mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den zwei vergangenen Jahren. Fast überall seien Ferienreisen auch überregional wieder ohne Corona-Einschränkungen möglich.

"Daher wird die Stausituation angespannter sein als an den letzten beiden Osterfesten", sagte ein ADAC-Sprecher am Sonnabend. Der hohe Spritpreis dürfte Verwandtenbesuche, Ausflugsfahrten und Kurztrips an die Nord- und Ostsee kaum beeinträchtigen, so die Einschätzung. "Gründonnerstag war im Jahr 2019 einer der fünf staureichsten Tage des Jahres, auch in diesem Jahr werden an diesem Tag Pendler auf dem Heimweg und Autofahrer auf dem Weg zu ihren Familien oder Verwandten sein", heißt es vom ADAC.

VIDEO: Pro und Contra: Ist ein autofreier Sonntag eine gute Idee? (18.03.22) (2 Min)

Ostersonntag bleibt es vergleichsweise ruhig

Ebenfalls etwas mehr Verkehr erwartet der Verein auch am Ostermontag. Am Ostersonntag dagegen dürfte es ruhiger zugehen. Besonders belastet werden nach Einschätzung der Experten im Norden die A1 rund um Bremen sowie die A7 zwischen Hannover und Flensburg sein.

