Reiseverkehr zu Ostern: Am Montag könnte es voller werden Stand: 09.04.2023 13:45 Uhr Am Ostermontag kann es auch auf den Autobahnen in Niedersachsen wieder voller werden. Der ADAC verweist auf den dann anstehenden Rückreiseverkehr. Überlastete Strecken werden aber nicht erwartet.

Da Dienstag auch noch ein Ferientag in Niedersachsen und Bremen ist, könnte sich der Rückreiseverkehr entzerren, hieß es. Höhere Auslastungen werden etwa auf der A1 (Bremen-Osnabrück), der A7 sowie der A29 (Oldenburg-Wilhelmshaven) erwartet. Grund sind unter anderem Baustellen. Am Gründonnerstag - der laut ADAC als einer der staureichsten Tage des Jahres gilt - war es in Niedersachsen zudem auch auf der A2 zu längeren Verzögerungen gekommen. Ursache waren dabei mehrere Unfälle.

Hier könnte es länger dauern

Auf folgenden Strecken ist Experten zufolge eine besonders hohe Auslastung möglich:

A1 Bremen-Osnabrück: vor allem zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta

A7 Hannover-Hamburg: zwischen Garlstorf und Thieshope, in beiden Richtungen

A7 Hannover-Kassel: zwischen Northeim-West und Seesen/Harz sowie zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd

A29 Oldenburg–Wilhelmshaven: zwischen Varel-Obenstrohe und Zetel, beide Richtungen

A29 Oldenburg-Ahlhorner Heide: zwischen Sandkrug und Großenkneten

Großraum Hamburg: zwischen Soltau-Süd und Bispingen

