Reiseverkehr: Staus auf der Autobahn

Am letzten Wochenende der niedersächsischen Sommerferien sind offensichtlich viele auf dem Heimweg aus dem Urlaub. Das Ferienende steht zudem in Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie in Thüringen bevor. Auf den Straßen ist es voll, wie Verkehrsexperten es auch erwartet hatten.

Mehrere Staupunkte auf der A7

Am Sonnabend gab es vor allem Stau auf der A7 - bei Bispingen im Heidekreis, bei Mellendorf (Region Hannover) und weiter im Süden zwischen Göttingen und Northeim. Das teilte eine ADAC-Sprecherin mit. Laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen lag ein A7-Stauschwerpunkt zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und Westenholz. Insbesondere im Bereich von Baustellen kam der Verkehr ins Stocken. Denjenigen, die am Sonntag die Heimreise antreten, raten Experten, früh loszufahren.

Baustellen: Engpässe auf der A7

Auf der A7 müssen Autofahrer schon länger Geduld mitbringen. Um dem zunehmenden Verkehr auf der Nord-Süd-Trasse zu begegnen, wird die Fahrbahn an mehreren Stellen ausgebaut und erneuert.







