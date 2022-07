Reiseverkehr: Schon seit dem Morgen lange Staus im Norden Stand: 16.07.2022 11:33 Uhr Wegen des Ferienstarts in Niedersachsen kommt es heute wieder zu erheblichen Behinderungen auf den Autobahnen. Besonders betroffen sind am Morgen die A1 und die A7.

Auf der Autobahn 1 staut sich der Verkehr in Richtung Norden gleich an mehreren Stellen. In Niedersachsen werden zwischen Bramsche und dem Rastplatz Clemens-August-Dorf zwölf Kilometer Stau gemeldet. Außerdem stockt der Verkehr zwischen dem Dreieck Stuhr und Uphusen-Mahndorf auf 14 Kilometern Länge. In Schleswig-Holstein kommt es auf dem Weg von der Insel Fehmarn in Richtung Lübeck zu Verzögerungen, zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf stauen sich die Fahrzeuge auf zehn Kilometern Länge. Bei Hamburg stockt es zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf acht Kilometern.

Staus auch auf der A7 und der A31

Auf der A7 gibt es unter anderem in Richtung Flensburg zehn Kilometer Stau zwischen dem Rastplatz Dätgen und dem Rastplatz Rade. Außerdem stockt es zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau-Ost auf zwölf Kilometern und zwischen Hamburg-Hausbruch und Hamburg-Othmarschen auf sieben Kilometern. Verzögerungen müssen in Hamburg außerdem zwischen Stellingen und dem Elbtunnel eingeplant werden. Das gilt auch für die A31, wo es am Emstunnel in beide Richtungen zu Staus kommt. An der Elbfähre Wischhafen-Glückstadt wiederum beträgt die Wartezeit bis zu anderthalb Stunden.

VIDEO: Ferien in NRW: An den norddeutschen Küsten wird es voll (24.06.2022) (3 Min)

Viele Staus bereits am Freitag

Mit Ferienbeginn hatte es bereits am Freitagnachmittag vor allem auf den Hamburger Autobahnen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gegeben. Auf der A1 in Richtung Süden gab es zehn Kilometer stockenden Verkehr, teilte die Verkehrszentrale Hamburg mit. In der Gegenrichtung der A1 waren es zeitweise auch zehn, später dann sechs Kilometer. Auch auf der A7 mussten sich die Autofahrer in Richtung Süden gedulden. Hier gab es zwischen Schnelsen und dem Elbtunnel acht Kilometer stockenden Verkehr.

Es droht ein Stau-Wochenende

In Niedersachsen war auf der A27 Bremen Richtung Walsrode zwischen Verden-Ost und Walsrode-West Geduld gefragt, der Verkehr staute sich auf einer Länge von acht Kilometern wegen Bauarbeiten. Auch in Schleswig-Holstein war auf den Straßen viel los. Auf der A1 Richtung Lübeck staute es sich laut dem ADAC zwischen Barsbüttel und Kreuz Bargteheide zehn Kilometer. Auch auf der A7 gab es zwischen Hamburg und Flensburg in beide Richtungen vereinzelte Staus. Auch am Sonnabendvormittag und Sonntagnachmittag rechnet der Automobilclub mit Staus. Die aktuellen Verkehrsmeldungen für den Norden liefert das NDR Verkehrsstudio.

Gleich mehrere Baustellen behindern die Fahrt auf der A7

Auf der A1 und A7 sorgen Baustellen für zusätzliche Behinderungen. Auf der A1 wird im Raum Bremen an der Weserbrücke sowie im Oldenburger Münsterland gearbeitet. Die A7 wird seit nunmehr fünf Jahren zwischen Seesen und Northeim ausgebaut, so auch in diesem Sommer. Etwas weiter nördlich zwischen dem Dreieck Salzgitter und Hildesheim gibt es ebenfalls Bauarbeiten. Ein Nadelöhr ist die Baustelle zwischen Bispingen und Soltau-Ost.

Nachtbaustelle auf A7 zwischen Bispingen und Seevetal

Wer schlau sein möchte und nachts fahren will, droht in die nächste Falle zu geraten: Auf der A7 gibt es zwischen Bispingen und Seevetal-Ramelsloh noch bis zum 30. Juli eine Nachtbaustelle. Die Zeiten, in denen Fahrten besonders am Wochenende, speziell am Sonntag, am entspanntesten waren, sind laut ADAC vorbei. Wer kann, sollte dienstags oder mittwochs reisen. Wer am Wochenende fahren muss, sollte dies freitags am Vormittag beziehungsweise am späten Abend oder am Wochenende frühmorgens oder am späten Abend machen.

Auf diesen Autobahnen ist laut ADAC mit Staus im Ferienverkehr zu rechnen

A 1 Bremen - Lübeck

A 2 Hannover - Braunschweig

A 3 Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden

A 5 Karlsruhe - Basel

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock - Rostock

A 24 Berlin - Hamburg

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 72 Leipzig - Chemnitz - Hof

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

10.401 Kilometer Stau an Sommerferien-Wochenenden 2021

Im vergangenen Jahr hatte sich der Verkehr in den niedersächsischen Sommerferien an den Wochenenden laut ADAC auf insgesamt 10.401 Kilometer gestaut. Dieses Jahr dürfte es nach Angaben einer Sprecherin noch mehr werden. "Mehr Leute verreisen wieder und das Auto bleibt vermutlich das Hauptverkehrsmittel."

Fingertrick: So wird die Rettungsgasse gebildet

Oft verursachen Unfälle Staus. Damit die Rettungskräfte möglichst schnell zum Unfallort kommen, sind Autofahrerinnen und Autofahrer verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat in mehreren Bundesländern 96 Rettungsteams befragt. Das Ergebnis: Nur in knapp 16 Prozent der ausgewerteten Einsätze wurde spontan eine Rettungsgasse gebildet. Wenn es um Menschenleben geht, zählt jedoch jede Minute. Ein einfacher Trick, um sich zu merken, wie die Rettungsgasse korrekt gebildet wird: Anhand der geöffneten linken Hand - die Handfläche zeigt nach oben –und der Anzahl der Fahrbahnen lässt sich ablesen, wo die Rettungsgasse entlang führt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.07.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr