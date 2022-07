Reiseverkehr: Heute müssen Urlauber mit Staus rechnen Stand: 03.07.2022 08:40 Uhr Der Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat gestern kaum Verkehrsbehinderungen nach sich gezogen. Auf den meisten Strecken im Norden herrschte freie Fahrt.

Im Laufe des Tages stockte der Verkehr etwa auf der A7 am Elbtunnel von Flensburg Richtung Süden. In Südniedersachsen ging es in derselben Fahrtrichtung zwischen Hannover-Süd und Derneburg-Salzgitter zeitweise nur schleppend voran, ebenso auf der A1 Richtung Bremen zwischen Osnabrück und Holdorf. Insgesamt blieb die Lage aber entspannt. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hatte dagegen erwartet, dass die Straßen noch voller werden als zum Ferienstart in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Wochenende. Heute müssen Reisende den Experten zufolge mit Staus rechnen, vor allem am Nachmittag.

Das sind laut ADAC die Staustrecken im Norden:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A2 Dortmund - Hannover

A7 Flensburg - Hamburg

A7 Hannover - Hamburg

A24 Berlin - Hamburg

A31 Bottrop - Emden

Baustelle auf A2 sorgt für zusätzliche Behinderung

Gerade im Raum Osnabrück, dem Emsland oder auch in Norddeich, wo die Fähren zu den Inseln Juist und Norderney ablegen, muss laut ADAC mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Auf der A2 sorgt eine Baustelle zwischen Hämelerwald und Peine für zusätzliche Behinderung, dort wird die Fahrbahn saniert. Urlauberinnen und Urlauber müssen sich auch an den Grenzen zu den Nachbarländern auf Staus einstellen. "Rechtzeitiges Losfahren kann einen Stau ersparen", rät der ADAC. Sonnabends könnte zudem das Fahrverbot für Lkw etwas Erleichterung für die Urlauber bringen: Es gilt bis Ende August immer sonnabends zwischen 7 und 20 Uhr.

Verkehrsexperten erwarten Staus wie zu Vor-Corona-Zeiten

Der ADAC rechnet damit, dass dieser Sommer genauso staureich werden könnte wie die vor der Corona-Pandemie. Heimat- und Campingurlaub seien seit Jahren sehr beliebt - das mache sich auf den heimischen Fern- und Zufahrtsstraßen in die Berge und Seenlandschaften deutlich bemerkbar. Da es keine Corona-Beschränkungen mehr gebe, seien auch Autoreisen ins benachbarte Ausland wieder problemlos möglich.

