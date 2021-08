Reisen in Corona-Zeiten: Top-Thema beim Verbraucherschutz

Stand: 20.08.2021 11:59 Uhr

Im vergangenen Jahr hat das Thema Reisen die Verbraucherzentralen in Niedersachsen so stark beschäftigt wie kein anderes. Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat den Bericht am Freitag vorgestellt.