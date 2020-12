Reimann: 50 Impfzentren bis Monatsmitte einsatzbereit Stand: 07.12.2020 12:41 Uhr Bis zum 15. Dezember sollen alle Covid-Impfzentren in Niedersachsen fertig sein. Statt der zunächst angedachten 60 sind laut Gesundheitsministerin Reimann nun 50 zentrale Standorte geplant.

Ursprünglich sei ein Impfzentrum pro 150.000 Einwohner vorgesehen gewesen. In der Landeshauptstadt Hannover zum Beispiel habe man sich aber dazu entschlossen, statt drei Zentren nur ein zentrales einzurichten. Für die Lieferung von Zubehör und Impfstoff hat das Land den Transportdienstleister DHL engagiert. Der Vertrag sei heute unterzeichnet worden, so Carola Reimann (SPD). DHL sei in der Lage, Impfstoffe sowohl bei sehr niedrigen als auch weniger niedrigen Temperaturen zu transportieren.

Videos 3 Min Corona-Impfungen: Was sind die Pläne für Niedersachsen? Im ganzen Land sollen 60 Impfzentren entstehen. Zunächst sind Risikogruppen und Beschäftigte im Pflegebereich am Zug. (01.12.2020) 3 Min

Vorbereitungen für die ersten Impfungen laufen

Am vergangenen Dienstag hatte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstans in Niedersachsen, das Vorgehen bei den Corona-Impfungen erläutert. In welcher Reihenfolge die Risikogruppen geimpft werden, ist noch nicht endgültig festgelegt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.12.2020 | 16:00 Uhr