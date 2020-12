Reimann: 50 Impfzentren bis Mitte des Monats einsatzbereit Stand: 07.12.2020 13:49 Uhr Bis zum 15. Dezember sollen alle Covid-Impfzentren in Niedersachsen fertig sein. Statt der zunächst angedachten 60 sind laut Gesundheitsministerin Reimann nun 50 zentrale Standorte geplant.

Ursprünglich sei ein Impfzentrum pro 150.000 Einwohner vorgesehen gewesen. In der Landeshauptstadt Hannover etwa habe man sich aber dazu entschlossen, anstelle von drei Zentren nur ein zentrales einzurichten. Bislang hätten 37 Standorte sogenannte Einsatzaufträge für den Aufbau vom Land erhalten, sagte Carola Reimann (SPD) am Montag in der wöchentlichen Pressekonferenz des Krisenstabs. Bei den übrigen werde dies spätestens in den kommenden Tagen so weit sein. Das Kompetenzzentrum prüfe derzeit noch Konzepte einiger Katastrophenschutzbehören und arbeite bei Bedarf nach.

DHL übernimmt Lagerung und Transport der Impfstoffe

Für die Lieferung von Zubehör und Impfstoff hat das Land den Transportdienstleister DHL engagiert. Der Vertrag sei gerade unterzeichnet worden, sagte Reimann. DHL sei in der Lage, Impfstoffe sowohl bei sehr niedrigen als auch weniger niedrigen Temperaturen zu transportieren. Das Serum des Herstellers Biontech aus Mainz muss bei minus 70 Grad gelagert werden, das vom US-Konzern Moderna ist nicht so empfindlich. Die Verteilung soll demnach von zwei zentralen Lagern aus erfolgen: einem in Hessen und einem in den Niederlanden. Wegen des Terminmanagements in den Zentren liefen derzeit Gespräche, so die Ministerin weiter. Um den Jahreswechsel werde mit dem Start der Impfungen gerechnet: "Das hoffe ich sehr", sagte Reimann.

Infektionszahlen sind "kleiner Dämpfer"

Angesichts der leicht gestiegenen Infektionszahlen am Wochenende sprach Regierungssprecherin Anke Pörksen von "einem kleinen Dämpfer". Vergangene Woche sei die Landesregierung noch hoffnungsvoll gewesen, dass der Trend weiter nach unten gehen würde. Um die geplanten Lockerungen zu Weihnachten möglich zu machen, müssten jetzt alle mitmachen und in der Adventszeit auf Besuche verzichten, so Pörksens Appell. Auch Veranstaltungen wie der "Gassenzauber" in Lüneburg sind aus Sicht der Regierung schwierig, da dort gegessen und deshalb die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werde. Darüber hinaus seien derartige Angebote eine Herausforderung für die örtlichen Gesundheitsämter, die sich neben der Kontaktverfolgung auch um Hygienekonzepte kümmern müssen, so die stellvertretende Krisenstabsleiterin Claudia Schröder.

