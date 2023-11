Regionale Kaufkraft: Helmstedt ist Spitze in Niedersachsen Stand: 06.11.2023 11:11 Uhr Wieviel man sich leisten kann, hängt nicht nur vom Verdienst ab: Bei Spitzenreiter Helmstedt ist das Einkommen nicht am höchsten, die Lebenshaltungskosten sind allerdings vergleichsweise gering.

Die höchste Kaufkraft Niedersachsens sitzt im Großraum Wolfsburg. Jedoch nicht in der Autostadt selbst. Bereinigt man die Pro-Kopf-Einkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten, steht der angrenzende Landkreis Helmstedt an der Spitze. Grundlage der Berechnungen sind die Einkommensdaten des Statistischen Bundesamts (Stand 2021) und der Preisindex 2022 vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Schlusslicht in Sachen Kaufkraft ist die Stadt Oldenburg.

Oldenburg: Niedrige Einkommen, hohe Preise

Auf Platz drei folgt der Nachbarlandkreis Gifhorn, auf vier die Stadt Wolfsburg selbst. Dazwischen, auf Platz zwei, landet der Landkreis Harburg. Schlusslicht bei der Kaufkraft ist die Stadt Oldenburg. Hier treffen niedrige Einkommen auf die zweithöchsten Preise im Land. Besser sieht es im angrenzenden Landkreis Oldenburg aus. Die Einkommen sind hier im Schnitt deutlich höher als in der Stadt, die Preise niedriger. Bei der Kaufkraft bedeutet das Platz sieben im Land.

VIDEO: Lebenshaltungskosten: Niedersachsen liegt auf durchschnittlichem Niveau (27.10.2023) (1 Min)

Lüchow-Dannenberg: Besonders preisgünstig

Am günstigsten lebt es sich im Landkreis Lüchow-Dannenberg, wo die Preise 8,9 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Allerdings sind dort auch die Einkommen eher niedrig. Noch geringer als beim niedersächsischen Schlusslicht Oldenburg ist die Kaufkraft in Bremerhaven.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.11.2023 | 15:00 Uhr