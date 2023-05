Region Hannover beschließt Umbau kommunaler Krankenhäuser Stand: 23.05.2023 19:36 Uhr Die Versammlung der Region Hannover hat dem geplanten Umbau des kommunalen Klinikkonzerns zugestimmt. Damit stehen Krankenhäuser in und um Hannover vor drastischen Veränderungen. Dagegen gab es Protest.

Während am Dienstagnachmittag die Debatte im Regionshaus in Hannover lief, demonstrierten vor dem Gebäude Gegnerinnen und Gegner des Umbaus der Kliniklandschaft. Sie hatten Schilder dabei, auf denen zu lesen war: "Hände weg von unseren Krankenhäusern" oder " Stirbt das KRH Lehrte, stirbt die Stadt". Aufgerufen zu dem Protest hatte das Pflegebündnis Hannover-Lehrte-Hildesheim. Am Ende stimmten die Abgeordneten mehrheitlich für das Konzept, das unter der Überschrift "Medizinstrategie 2030" läuft. Damit ist die wichtigste Hürde für das Großprojekt genommen, das denKonzern Klinikum Region Hannover (KRH) aus den roten Zahlen führen soll.

Krankenhaus Lehrte muss schließen

Das verabschiedete Konzept sieht vor, das Siloah-Krankenhaus in Hannover zu einem Maximalversorger umzubauen. Das heißt, dort soll in Zukunft das komplette medizinische Spektrum angeboten werden. Dafür wird dort das Nordstadt-Krankenhaus angedockt. Für die Region Hannover ist Folgendes vorgesehen: Die Krankenhäuser in Neustadt am Rübenberge und Laatzen sollen weiterhin Anlaufstationen für Notfälle sein, bleiben also Grundversorger. Die Kliniken Gehrden und Großburgwedel sollen sich spezialisieren. Das Krankenhaus in Lehrte wird geschlossen.

Klinikum Region Hannover soll aus den roten Zahlen

Der Sprecher des Pflegebündnisses Hannover-Lehrte-Hildesheim, Reinhold Siefken, hält von der "Medizinstrategie 2030" nichts. Er befürchtet unter anderem längere Anfahrtswege - sowohl für die Notfallretter als auch für die Beschäftigten. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und auch Chefärztinnen und -ärzte sehen in dem Umbau hingegen einen wichtigen Schritt. Sie hoffen, dass sich die medizinische Qualität der Versorgung und die finanzielle Situation des Klinikums Region Hannover nachhaltig verbessern.

