Region Hannover: Ab heute gelten schärfere Corona-Maßnahmen Stand: 22.10.2020 11:16 Uhr In der Region Hannover sind heute zusätzliche Corona-Einschränkungen in Kraft getreten. Unter anderem wurde die Maskenpflicht erheblich ausgeweitet.

Wer bei der Arbeit in geschlossenen Räumen den Abstand von 1,50 Meter nicht wahren kann, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt nach Angaben der Region auch für Flure, Toiletten, Treppenhäuser und Sozialräume. Zudem müssen Kunden auf allen Wertstoffhöfen in der Region Hannover die Maskenpflicht befolgen. Die Region hatte sich Anfang der Woche mit den Bürgermeistern der Kommunen beraten und die neuen Maßnahmen beschlossen. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) rief die Bürgerinnen und Bürger zu mehr Eigenverantwortung auf: "Indem wir freiwillig den Mund-Nasen-Schutz tragen, können wir alle einen Beitrag zum Infektionsschutz leisten."

Das sind die neuen Corona-Maßnahmen der Region Hannover

maximal 25 Personen bei privaten Zusammenkünften und Feiern in privaten Räumlichkeiten

maximal 50 Personen bei privaten Zusammenkünften und Feiern in gastronomischen Betrieben

verbindliche Maskenpflicht innerhalb von Verkehrsflächen in allen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, in denen Menschen arbeiten - beispielsweise auf Fluren und an Treffpunkten. Ausgenommen sind Schulen und Kindertagesstätten, in denen weiterhin die jeweiligen Hygienekonzepte gelten.

verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen in gastronomischen Betrieben

Verbot von Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ohne Mund-Nasen-Schutz

Appell, freiwillig im öffentlichen Raum eine Maske zu tragen. Die Region prüft darüber hinaus, eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum einzuführen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt über Wert von 35

Grund für die Maßnahmen sind die steigenden Infektionszahlen. Bereits am vergangenen Sonntag hatte die Region Hannover den ersten Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Problematisch ist zudem, dass sich die Infektionsrate auch dort stetig nach oben entwickelt, wo es keine konkreten größeren Ausbruchsgeschehen gegeben hat - etwa in einem Schlachtbetrieb oder einer Pflegeeinrichtung.

Gesundheitsministerium kündigt strengere Regeln an

Das Land Niedersachsen insgesamt liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 37,5 (Stand Mittwoch) ebenfalls über der 35er-Marke. "Der generelle Anstieg der Infektionszahlen ist wirklich besorgniserregend", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Die Regeln sollen laut Ministerium in Kürze verschärft werden. Niedersachsens Landesregierung hatte zuletzt mehrfach betont, dass eine zweite Schließung von Geschäften und Betrieben wegen der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen unbedingt vermieden werden soll. Wenn möglich, ziehe er stets die "mildere" Variante vor, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der "Welt".

Weil: Härtere Maßnahmen haben härtere Nebenwirkungen

"Lieber Sperrstunde als wieder geschlossene Kneipen und Restaurants", findet Weil, der auch das Beherbergungsverbot als mildes Mittel begrüßt hätte - das aber wurde vom Gericht gekippt. Wenn das passiert, "landen wir ganz automatisch bei härteren Maßnahmen. Die haben dann natürlich auch eine stärkere Wirkung, inklusive wesentlich größerer Nebenwirkungen", sagte Weil der Zeitung. Die Sperrstunde steht auch auf der Kippe, in Berlin hat sie bereits einem Gerichtsbeschluss nicht standgehalten.

