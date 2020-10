Regierungserklärung zu Corona: Weil skizziert weiteren Kurs Stand: 07.10.2020 02:00 Uhr In einer Regierungserklärung nimmt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute im Landtag Stellung zur aktuellen Corona-Lage. In dieser Woche soll eine neue Verordnung in Kraft treten.

Das Coronavirus breitet sich im Herbst wieder stärker aus - so wie es Virologen vorhergesagt hatten. Das zeigen auch die langsam, aber kontinuierlich steigenden Fallzahlen in Niedersachsen. Wie das Land die kommenden Monate mit der Pandemie meistern will, skizziert Ministerpräsident Weil heute in seiner Regierungserklärung.

Einschränkungen für Feiern in Privaträumen

"Corona - mit Vorsicht und Umsicht in die nächsten Monate" lautet der Titel der Erklärung. Darin will Weil auch erläutern, warum die Landesregierung vergleichsweise vorsichtig mit Lockerungen ist. Zuvor waren diese bereits zweimal verschoben worden. Eine neue Corona-Verordnung soll in dieser Woche in Kraft treten. Unter anderem soll darin die Zahl der zugelassenen Gäste bei privaten Feiern wie Geburtstagen und Hochzeiten zwar steigen - aber nur, wenn die Party in einer Gaststätte stattfindet. Für Feiern in geschlossenen privaten Räumen will das Land dagegen die Zahl der Teilnehmer auf 25 begrenzen. Sollte die Zahl der Neuinfektion weiter steigen, sollen noch weniger Gäste erlaubt sein.

Sonderausschuss zur Corona-Pandemie eingesetzt

Unterdessen hat der Landtag am Dienstag einstimmig beschlossen, dass ein Sonderausschuss zur Corona-Pandemie noch in diesem Monat seine Arbeit aufnehmen soll. In dem Ausschuss sollen die Corona-Maßnahmen von Land und Kommunen diskutiert werden. Außerdem soll erarbeitet werden, wie beispielsweise die örtlichen Gesundheitsämter künftig besser informiert und beteiligt werden können. Auch mit der politischen Arbeit in der Virus-Krise werden sich die 15 Ausschuss-Mitglieder beschäftigen. Die Opposition hatte in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert, die Landesregierung habe das Parlament gar nicht oder zu spät über Corona-Maßnahmen informiert.

