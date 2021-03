Regierung hat zu Pandemie-Beginn gegen Info-Pflicht verstoßen Stand: 09.03.2021 11:28 Uhr Zu Beginn der Pandemie fühlte sich die Opposition von Niedersachsens rot-schwarzer Regierungskoalition ungenügend über Verordnungen informiert. Zu Recht, sagt der Staatsgerichtshof in Bückeburg.

"Die Landesregierung ist ihrer Verpflichtung nicht in erforderlichem Maße nachgekommen", sagte der Präsident des Gerichtes, Thomas Smollich, am Dienstag. Diese sei nach der Landesverfassung verpflichtet, den Landtag über Regelungen grundsätzlicher Bedeutung wie die Corona-Verordnungen zu unterrichten. Es stehe nicht im Ermessen der Regierung, darauf in besonderen Lagen zu verzichten.

Warum wird Landkreistag informiert, aber Landtag nicht?

Bei einem ersten Gerichtstermin hatte die Staatskanzlei auf den Zeitdruck verwiesen, unter dem die Verordnungen entstünden. Da diese innerhalb weniger Wochen stets aktualisiert würden und nichts für lange Zeit festgeschrieben werde, sei die Parlamentsbeteiligung über die regelmäßigen Landtagssitzungen gewährleistet gewesen. Smollich hinterfragte bei dem Termin, weshalb die Regierung zwar den Landkreistag vorab über die Verordnungsentwürfe informierte, nicht aber den Landtag. Dazu hieß es von Regierungsseite, zu dem Zeitpunkt habe keine Pflicht zur Unterrichtung bestanden. Interne Entscheidungsprozesse müssten vor Abschluss nicht dem Landtag offenbart werden, um der Opposition eine Angriffsfläche zu bieten. Das sah der Staatsgerichtshof anders.

Videos Opposition klagt gegen Landesregierung vor Staatsgerichtshof Der Vorwurf: Das Parlament sei im April und Mai nicht immer frühzeitig über neue Corona-Verordnungen informiert worden. 1 Min

Althusmann findet Klage unnötig

Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hatte das anfängliche Vorgehen am Freitag im Landtag noch einmal verteidigt. Seit einem dreiviertel Jahr gebe es einen vernünftigen Modus zur Beteiligung des Parlaments. "Wo jetzt das Defizit sein soll, ist nicht klar", so Althusmann. "Uns ist selbstverständlich daran gelegen, frühzeitig und umfänglich zu unterrichten." Die Regierung setze weiterhin auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Opposition.

Rot-Schwarz verhindert Eilentscheid

Die Landesregierung hatte bereits im Frühsommer eingelenkt, als die Opposition einen Eilentscheid des Gerichts verlangte. Seither informiert sie den Landtag über den Inhalt von Änderungen der Corona-Verordnungen vorab. Regelmäßig gibt es auch Sondersitzungen des Landtags zur Corona-Politik.

