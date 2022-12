Regen und bis zu 17 Grad: So wird das Wetter an Silvester Stand: 30.12.2022 18:54 Uhr Tief "Kerstin" zieht über Norddeutschland. Für Silvester bedeutet das Regen, viele Wolken, Sturm - und außergewöhnlich milde Temperaturen. Ähnlich beginnt auch das neue Jahr.

"Wir haben eine Wetterlage, die man typischerweise nur aus dem Hochsommer kennt", sagt NDR Wetterexperte Frank Böttcher. Ein Zusammenspiel aus Hoch- und Tiefdruckgebieten sorgt ihm zufolge dafür, dass Warmluft aus Süd-West-Europa bis nach Nord-Ost-Europa transportiert wird. Das wiederum bedeute hohe Temperaturen in Mitteleuropa. Auch nach der Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steuert Norddeutschland auf ein sehr warmes, regnerisches und windiges Silvester zu.

VIDEO: Extrem warme Silvesternacht im Norden erwartet (29.12.2022) (2 Min)

Auch in der Silvesternacht bleibt es warm

"Die Warmluft wird direkt an Silvester zu uns kommen. Die Temperatur am Silvestertag: bis zu 15 Grad, sogar in der Nacht noch Temperaturen um 13 Grad. Es wird wahrscheinlich die wärmste Silvesternacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Norddeutschland", sagt Böttcher mit Blick auf das Wetter an Silvester. Der Deutsche Wetterdienst stellte am Freitag sogar bis zu 17 Grad in Niedersachsen in Aussicht, insbesondere für die Region Hannover und Südniedersachsen. An den Küsten soll es dem DWD zufolge mit um die zehn Grad etwas kühler werden.

Sturmböen in der Nacht

Der Wind soll in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen schon tagsüber kräftig wehen und am Abend weiter auffrischen. Sturmböen werden für die Nacht dann insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern erwartet, wie es weiter hieß. In Niedersachsen soll der Wind auch kräftig wehen, an der See werden Sturmböen erwartet.

Neujahr teils stürmisch

Das neue Jahr soll am Sonntag mit vielen Wolken und etwas Regen beginnen, in einigen Teilen des Nordens auch mit Sturmböen. Häufiger trocken soll es im Süden Niedersachsens werden. Die Höchstwerte sollen zwischen 8 und 15 Grad liegen. Am Montag dann wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und - zunächst im Süden, später von Nordwesten her - einige Schauer. Bis zu 12 Grad soll es dann geben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 28.12.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm