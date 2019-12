Stand: 24.12.2019 16:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Heiligabend in Niedersachsen: Regen statt Schnee

Schmuddelwetter zum Fest: Der Heiligabend hat für die meisten Menschen in Niedersachsen Wind und Regen bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad gebracht. Selbst im Harz wollte es nicht dauerhaft schneien. Bei Temperaturen von 1 bis 7 Grad wurden die wenigen weißen Flocken entgegen der Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schnell zu Wasser. Am ersten Weihnachtsfeiertag fällt die Schneefallgrenze allerdings auf 500 Meter. Bereits am zweiten Weihnachtstag soll es wieder wärmer werden. Die Folge: Unter 1.000 Metern sei dann nicht mehr mit Schnee zu rechnen, so der DWD.

Nie wieder weiße Weihnachten im Norden? Schnee an Heiligabend: in Norddeutschland ohnehin ein seltenes Ereignis. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf das Weihnachtswetter?







Besserung am ersten Weihnachtsfeiertag

Während sich in Niedersachsen die Sonne an allen Weihnachtstagen rarmachen soll, sieht es für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern etwas besser aus: An Nord- und Ostsee seien am ersten Weihnachtsfeiertag auch freundliche Abschnitte möglich, heißt es in der Prognose. Am zweiten Weihnachtsfeiertag setzt sich dieser Trend fort: Wind und Regen sollen dann zumindest etwas nachlassen, in Hamburg, wie auch in fast allen anderen norddeutschen Regionen, soll es dann sogar "meist trocken" bleiben.

