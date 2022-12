Razzia in Reichsbürger-Szene: Festnahmen in Niedersachsen Stand: 07.12.2022 11:57 Uhr Bundesanwaltschaft und Polizei haben 22 mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremen terroristischen Gruppe festgenommen. Zu den Beschuldigten aus der Reichsbürger-Szene gehören drei Niedersachsen.

Einer von ihnen ist der ehemalige Hauptkommissar Michael F. aus Hannover, der wegen seiner Nähe zur Szene bereits aus dem Polizeidienst ausscheiden musste. Das bestätigte ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem NDR in Niedersachsen. F. sei im Zuge der bundesweiten Razzia am Mittwochmorgen im Landkreis Hildesheim festgenommen worden, zudem seien zwei Objekte von ihm in der Landeshauptstadt und im Landkreis Harburg durchsucht worden, sagte Behördensprecher Christian Fastermann. Neben dem Ex-Polizisten seien in Hannover Paul G. und im Landkreis Peine Melanie R. festgenommen worden. Letztere ist laut "Hannoverscher Allgemeine Zeitung" die Lebensgefährtin von Michael F.

Beschuldigte glauben an Verschwörungsmythos des "Deep State"

Die Bundesanwaltschaft wirft den Festgenommenen vor, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben, die die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam stürzen und durch eine eigene ersetzen sollte. In Grundzügen hätte die Gruppe diese bereits ausgearbeitet und einen Umsturz teilweise auch mit Waffen trainiert. "Wir haben noch keinen Namen für diese Vereinigung", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Offenbar begründe sie auf Verschwörungsmythen. Ihre Mitglieder seien überzeugt, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines sogenannten Deep State regiert werde. Dieser - direkt übersetzt - "tiefe Staat" ist demnach ein technisch überlegener Geheimbund von Regierungen, Nachrichtendiensten und Militärs, einschließlich der Russischen Föderation sowie der USA.

Michael F. war Teil des "militärischen Arms"

F. gehörte laut Bundesanwaltschaft zum "militärischen Arm" der Vereinigung und war Mitglied im sogenannten Führungsstab. Letzterer habe unter anderem die Aufgabe gehabt, Mitglieder zu rekrutieren, Waffen und andere Ausrüstung zu beschaffen, Schießübungen zu organisieren sowie Pläne für die Unterbringung und Verpflegung der "Heimatschutzkompanien" zu entwickeln. Beim Anwerben von Unterstützern hätten sich die Beschuldigten vorwiegend an Polizisten und Soldaten gerichtet, hieß es weiter. Michael F. und andere sollen im November 2022 versucht haben, in Norddeutschland gezielt Polizeibeamte für die Vereinigung zu gewinnen.

Festnahmen und Durchsuchungen in elf Bundesländern

Bei der Razzia am Mitttwoch waren laut Bundesanwaltschaft in elf Bundesländern rund 3.000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Dabei seien mehr als 130 Objekte durchsucht worden. Neben den 22 Hauptverdächtigen sind den Angaben zufolge drei mutmaßliche Unterstützer festgenommen worden. Darüber hinaus gebe es 27 weitere Beschuldigte. Bundesjustizminister Marco Buschmann bezeichnete die Razzia auf seinem Twitter-Kanal als "Anti-Terror-Einsatz".

