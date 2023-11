Raubüberfälle auf Senioren: 45-Jähriger in Untersuchungshaft Stand: 02.11.2023 15:12 Uhr Die Polizei Hannover hat einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Zeitraum von Juni bis Oktober mehrere ältere Menschen ausgeraubt haben soll. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen den 45-Jährigen wird in fünf Fällen wegen schweren Raubes ermittelt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Täter soll es vor allem auf Halsketten von Senioren abgesehen haben. Er soll die Senioren beschattet und ihnen anschließend vor ihren Wohnungstüren aufgelauert haben. Dort soll er die Opfer überrascht und ihnen gewaltsam die Schmuckstücke vom Körper gerissen haben. In einem Fall soll auch Reizgas zum Einsatz gekommen sein. Die Beamten gehen von einem Schaden im vierstelligen Bereich aus.

Verdächtiger ist Polizei bereits bekannt

Umfangreiche Ermittlungen sowie Spuren führten die Ermittler nach eigenen Angaben zu dem Tatverdächtigen. Der Mann ist polizeibekannt - er sei bereits "erheblich polizeilich in Erscheinung getreten", so eine Polizeisprecherin. Womöglich hat der 45-Jährige noch mehr Opfer überfallen: Insgesamt ermittelt die Polizei in 13 Fällen, bei allen Delikten sei das Vorgehen ähnlich gewesen, hieß es.