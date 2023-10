Rattengift-Prozess: Musiker wegen versuchten Mordes verurteilt Stand: 23.10.2023 11:21 Uhr Weil er seiner Mutter und zwei Musikerkollegen Rattengift verabreichte, hat das Landgericht Hannover einen 62-Jährigen wegen versuchten Mordes verurteilt.

Der Musiker des Sinfonieorchesters Schleswig-Holstein wurde am Montag zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen zweifachen versuchten Mordes mit Gift und gefährlicher Körperverletzung zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung für den Angeklagten gefordert. Der 62-Jährige hatte im Prozess alle Vorwürfe abgestritten.

Angeklagter hatte Rattengift im Internet bestellt

Dem Berufsmusiker wurde vorgeworfen, Anfang September vergangenen Jahres Rattengift in die Lebensmittel seiner 93-jährigen, in einem Seniorenheim in Hannover lebenden Mutter gemischt haben. Drei Tage später soll er zwei Arbeitskollegen des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters auf einer Konzertreise einen vergifteten Knoblauchdip angeboten haben. Daraufhin hätten die Opfer, ein Mann und eine Frau, Blutgerinnungsstörungen bekommen, die laut Anklage einen tödlichen Ausgang hätten nehmen können. Der Angeklagte hatte vor den ihm zur Last gelegten Taten Brodifacoum, ein Rattengift, im Internet bestellt. Die Ermittler kamen dem 62-Jährigen auf die Spur, als sie nach dem Giftanschlag auf die Mutter eine bundesweite Abfrage nach ähnlichen Fällen gestartet hatten. Alle Opfer haben die Anschläge überlebt.

Musiker beteuert Unschuld

Der Angeklagte hatte im Prozessverlauf immer wieder seine Unschuld beteuert. Er sprach davon, dass er seine "geliebte Mutter" niemals habe töten wollen. Das Verhältnis zu seinen beiden Orchesterkollegen beschrieb er als eng. Allerdings habe er an Depressionen und Suizidgedanken gelitten. Etwaige Mordpläne mit Hilfe von Rattengift habe er aufgegeben und das Gift Brodifacoum ungeöffnet in der Mülltonne entsorgt. Der Mann musste sich seit Anfang September vor Gericht verantworten - bereits zum zweiten Mal. Die erste Hauptverhandlung war wegen einer erkrankten Richterin ausgesetzt worden.

