"Rainbow Family": Polizei räumt Hippie-Camp im Harz Stand: 14.08.2024 13:48 Uhr Das Treffen der "Rainbow Family" beschäftigt weiterhin die Behörden. Derzeit räumt die Polizei ein Camp im Harz. Zuvor hatte die Stadt Uslar bereits mit einer Allgemeinverfügung ein Zeltlager der Hippies beendet.

Nachdem aus Uslar einige der Menschen in den Harz umgezogen waren, müssen sie nun auch dort ihr Camp verlassen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Informationen des NDR Niedersachsen ist das Vorgehen behutsam, die Beamten gehen offenbar in kleinen Gruppen und ohne abschreckende Utensilien wie Schutzschilder vor. Am Mittag ist ein Ultimatum für die rund 1.000 Camper abgelaufen. Die Landkreise Göttingen und Goslar hatten Allgemeinverfügungen erlassen und Aufenthaltsverbote für das Landschaftsschutzgebiet zwischen den Hahnebalzer Teichen bei Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld ausgesprochen. Das Verbot begründen sie mit dem Schutz der Landschaft und der erhöhten Gefahr für Leib und Leben.

Mangelnde Hygiene und Schutz vor Waldbränden

Die Kommunen bemängeln, die Veranstalter hätten keine Sanitäranlagen aufgestellt. Dies erhöhe das Infektionsrisiko bei einer Großveranstaltung mit mehreren hundert Menschen, darunter auch Kinder. Außerdem würden wild geparkte Fahrzeuge im Ernstfall den Einsatz von Feuerwehren erschweren. Besonders kritisch sehen sie aber, dass die Teilnehmer auch Lagerfeuer machen. "Wegen Waldbrandgefahr sind weder große noch kleine Feuer zulässig", so Marlies Dornieden, Dezernentin für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr des Landkreis Göttingen.

Keine Einigung mit Behörden

Aufforderungen, sich an Vorschriften zu halten, sind nach Angaben der Landkreise Göttingen und Goslar ergebnislos geblieben. Deshalb werde das Gebiet nun zu einer Sperrzone. Dann dürfen die Landkreise und Polizei den Teilnehmenden Platzverweise erteilen oder mit Bußgeldern von bis zu 5.000 Euro drohen, wenn dies nicht beachtet wird. Höhepunkt des Hippie-Treffens der "Rainbow Family" sollte eigentlich ein Ritualfeuer in der Vollmondnacht am 19. August sein.

