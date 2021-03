Radverkehr soll mit 300 Millionen Euro gefördert werden Stand: 29.03.2021 16:39 Uhr Fahrradfahren ist Trend, und die Landesregierung will den Umstieg vom Autos aufs Zweirad forcieren. Mit mehr Geld und besserer Infrastruktur.

Das sieht das neue Fahrrad-Konzept des Wirtschaftsministeriums vor, das dem NDR in Niedersachsen vorliegt. Land und Bund wollen bis 2025 in Niedersachsen insgesamt 300 Millionen Euro für den Radverkehr ausgeben - etwa um Radweg-Lücken zu schließen, für Abstellplätze, Schnellwege, fahrradfreundliche Ampeln und E-Bike-Ladesäulen. Außerdem ist ein Förderprogramm für Lastenräder geplant.

Gratis-Mitnahme in Zügen wird vereinheitlicht

Das Konzept sieht außerdem vor, dass in Regionalbahnen die kostenlose Fahrradmitnahme vereinheitlicht wird. Derzeit sind die Zeiten, in denen Räder gratis mitgenommen werden dürfen, je nach Strecke unterschiedlich. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) spricht von einem "regelrechten Fahrradboom". So lautet das Ziel des Ministeriums denn auch, dass 20 Prozent aller Strecken künftig mit dem Rad zurückgelegt werden sollen. "Weniger Staus, bessere Luft und weniger Lärm sind einige der positiven Folgen", heißt es in dem Konzept. Das Entwicklungspotenzial des Radverkehrs sei bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.

