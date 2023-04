RS-Virus: Mehr als viermal so viele Kleinkinder in Klinik Stand: 03.04.2023 10:51 Uhr Deutlich mehr Babys mussten 2022 in Niedersachsen aufgrund einer Infektionen mit dem RS-Virus (RSV) im Krankenhaus behandelt werden. Dies zeigen Daten der Krankenkasse DAK-Gesundheit.

Als Referenz dienten Zahlen aus dem Jahr 2018 - vor der Corona-Pandemie. Den Angaben zufolge lagen im vierten Quartal 2022 viermal so viele Neugeborene und Säuglinge wegen einer Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus in einer Klinik als im gleichen Zeitraum 2018. Auf alle in Niedersachsen lebenden Kinder mussten demnach hochgerechnet rund 1.600 Babys mit einer Atemwegsinfektion im Krankenhaus behandelt werden. Dabei verdreifachte sich der Anteil der Babys, die intensivmedizinisch behandelt werden mussten.

Mehr als jeder zweite Krankenhausaufenthalt wegen Atemwegsinfekt

Die Krankenkasse beruft sich auf anonymisierte Versicherungsdaten der in den Jahren 2017 bis 2022 bei der DAK-Gesundheit in Niedersachsen rund 75.000 versicherten Kinder und Jugendlichen. In erster Linie ging es bei der Auswertung um Babys unter einem Jahr. Sie sind besonders häufig von schweren RSV-Verläufen betroffen. Allgemein sei von Juli 2021 bis Juni 2022 mehr als jeder zweite Krankenhausaufenthalt von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen auf Atemwegsinfekte zurückzuführen. In der RSV-Saison 2020/21 habe es laut Krankenkasse so gut wie keine Fälle gegeben. Zu dieser Zeit waren die Corona-Schutzmaßnahmen sehr hoch.

