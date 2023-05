"Querdenker" demonstrieren am Samstag in Hannover Stand: 12.05.2023 20:08 Uhr Am Samstag wollen Anhänger der "Querdenker"-Szene unter dem Motto "Diplomaten statt Granaten!" in Hannover demonstrieren. Das Bündnis "Hannover gegen Rechts" hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen.

Die Polizei wird am Samstag mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Sie rechnet mit mehr als 1.000 Anhängerinnen und Anhängern der sogenannten Querdenker-Szene. Nach dem Auftakt um 13 Uhr am Opernplatz ist eine Demonstration durch die Innenstadt von Hannover geplant. Der Abschluss soll gegen 19 Uhr am Opernplatz stattfinden. Ab 14.30 Uhr ist außerdem ein Autokorso mit etwa 20 Autos unter dem Motto "Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung, Frieden" geplant. Der Autokorso wird laut Polizei unter anderem durch die hannoverschen Stadtteile Nordstadt, Mitte, Südstadt und Linden-Süd verlaufen.

AUDIO: Querdenker:innen - Die Verwandlung (1/4) (27 Min) Querdenker:innen - Die Verwandlung (1/4) (27 Min)

Gegendemonstration als Zeichen für Solidarität und Demokratie

Das Bündnis "Hannover gegen Rechts" hat für Samstag zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Organisiert wird der Protestmarsch von der Bürgerinitiative "Omas gegen Rechts" und dem Stadtverband Hannover von Bündnis90/Die Grünen. Mit ihrer Gegendemonstration wollen die Organisatoren sowie die Teilnehmenden ein Zeichen für Solidarität und Demokratie setzen. Wie die Polizei mitteilte, soll die Gegendemonstration um 12.30 Uhr am Kröpcke starten und dann ebenfalls durch die Innenstadt verlaufen. Die Polizei rät, den Innenstadt-Bereich am Samstag weiträumig mit dem Auto zu umfahren oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

