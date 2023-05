"Querdenker"-Demo: Polizei leitet mehrere Verfahren ein Stand: 13.05.2023 19:45 Uhr Bis zu 1.100 Anhänger der "Querdenker"-Szene haben am Samstag unter dem Motto "Diplomaten statt Granaten!" in Hannover protestiert. Die Polizei hat mehrere Verfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

Unter anderem seien auf der Kundgebung mehrere Plakate mit Bezügen zur NS-Diktatur verwendet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag dem NDR in Niedersachsen. Ansonsten sei der Nachmittag größtenteils friedlich geblieben, heißt es. Es sei lediglich zu kleineren Provokationen gekommen. Kurz nach 13 Uhr startete auf dem Opernplatz die Versammlung der Vereinigung "Querdenken 511" mit zunächst rund 700 Teilnehmenden, teilte die Polizei mit. Nach mehreren Redebeiträgen unter dem Motto "Diplomaten statt Granaten!" setzte sich laut Polizei die Versammlung gegen 15 Uhr mit etwa 1.100 Teilnehmenden in Bewegung. Die Versammlung wurde gegen 18 Uhr durch die Versammlungsleitung beendet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Diese hatte im Vorfeld mit bis zu 2.000 Demonstranten gerechnet, sie war mit einem Großaufgebot vor Ort.

AUDIO: Querdenker:innen - Die Verwandlung (1/4) (27 Min) Querdenker:innen - Die Verwandlung (1/4) (27 Min)

Gegendemonstration als Zeichen für Solidarität und Demokratie

Das Bündnis "Hannover gegen Rechts" hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Nach Schätzungen der Polizei waren bis zu 250 Menschen diesem Aufruf gefolgt. Organisiert wurde der Protestmarsch von der Bürgerinitiative "Omas gegen Rechts" und dem Stadtverband Hannover von Bündnis90/Die Grünen. Mit ihrer Gegendemonstration wollten die Organisatoren sowie die Teilnehmenden ein Zeichen für Solidarität und Demokratie setzen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.05.2023 | 19:30 Uhr