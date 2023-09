Querdenker-Demo in Göttingen: Die ersten Kundgebungen sind gestartet Stand: 16.09.2023 14:18 Uhr Rund 280 Aktivisten der Querdenker-Szene haben sich versammelt. Die ersten Kundgebungen sind laut Polizei am Mittag gestartet. Bis zu 1.500 Menschen beteiligen sich an den Gegendemonstrationen.

Das Göttinger "Bündnis gegen Rechts", die Grünen und weitere Gruppen haben mehrere Gegendemonstrationen angemeldet. Sie werfen den "Querdenkern" vor, rechtsradikale Verschwörungstheorien zu verbreiten. Die Polizei ist mit einem Aufgebot vor Ort und warnt auf Social-Media-Kanälen vor "großen Verkehrsbeeinträchtigungen".

Stadt rechnet mit 1.500 Gegendemonstranten

Angemeldet wurde die "Querdenker"-Demo nach NDR Informationen von einem Mann aus Nordrhein-Westfalen, der in sozialen Medien seit Längerem rechtsradikale Verschwörungsmythen verbreiten soll. Die Polizei teilte am Mittag mit, dass bis zu 1.500 Demonstrierende auf den Gegendemonstrationen gezählt worden seien. Einsatzleiter Rainer Nolte, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, hatte im Vorfeld an die Vernunft aller an diesem Tag Demonstrierenden appelliert.

Zwei Autokorsos starten zeitgleich

Die Berliner Straße in Höhe des Bahnhofs ist seit 7 Uhr komplett gesperrt. "Aufgrund des komplexen Demonstrationsgeschehens" sei bis in die späten Abendstunden im gesamten Stadtgebiet mit Umleitungen und Verkehrsstörungen zu rechnen, hieß es im Vorfeld. Die "Querdenker"-Organisatoren haben zwei zeitgleich startende Autokorsos auf unterschiedlichen Routen angemeldet.

