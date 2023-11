Protestaktion: Viele Apotheken bleiben am Mittwoch zu Stand: 06.11.2023 16:20 Uhr Aus Protest sollen Apotheken in Norddeutschland erneut für einen Tag geschlossen bleiben. Dazu hat der Apothekerverband für Mittwoch aufgerufen. In Hannover ist eine zentrale Kundgebung geplant.

Der Protest richtet sich laut Verband gegen anhaltende Missstände in der Arzneimittelversorgung - darunter Lieferengpässe, fehlendes Personal und Apothekenhonorare, die seit 20 Jahren nicht mehr gestiegen sind. "Wenn die Politik jetzt nicht tätig wird, wird der Rückgang der Apotheken sich weiter beschleunigen", sagte Berend Groeneveld vom Landesapothekerverband Niedersachsen (LAV). Mehr Geld und auch weniger Bürokratie seien dafür notwendig.

Videos 3 Min Apotheken in Niedersachsen schließen aus Protest Die Zahl der Apothekenschließungen nimmt zu. Der Medikamentenmangel ist nur eines von vielen Problemen. (14.06.2023) 3 Min

Apotheker-Protest: Zentrale Kundgebung in Hannover

Auch in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sollen die Apotheken am Mittwoch überwiegend geschlossen bleiben. Zu der gemeinsamen Aktion in Norddeutschland hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände aufgerufen - als Teil eines bundesweiten "Protestmonats" der Apothekerinnen und Apotheker. Eine zentrale Kundgebung ist an diesem Mittwoch um 12 Uhr auf dem Ernst-August-Platz in Hannover geplant. Als Redner habe Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) zugesagt, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik