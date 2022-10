Protest: 700 Arztpraxen bleiben heute in Niedersachsen zu

Stand: 05.10.2022 11:54 Uhr

Kassenärzte in ganz Deutschland wollen an diesem Mittwoch ihre Praxen zumindest vorübergehend geschlossen lassen - auch in Niedersachsen. Sie protestieren gegen die Sparpläne von Bund und Krankenkassen.