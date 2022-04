Prognose: Weniger Arbeitslose in Niedersachsen erwartet Stand: 04.04.2022 15:05 Uhr Trotz Risiken in Folge des Ukraine-Kriegs erwartet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) für das Jahr 2022 einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Niedersachsen.

Landesweit soll die Zahl der Beschäftigungslosen laut der am Montag veröffentlichten Regionalprognose durchschnittlich um 15,2 Prozent sinken. Bundesweit ist das nach Hessen (15,8) der zweitbeste Wert. Das IAB, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, erwartet dabei regionale Unterschiede: Spitzenreiter sind demnach die Bezirke Vechta und Osnabrück - dort werden bis 20 Prozent weniger Arbeitslose prognostiziert. Mit einer schwächeren Entwicklung rechnen die Experten für Hannover und Hildesheim. Dort seien Werte von knapp 13 Prozent zu erwarten.

VIDEO: Arbeitsagentur Hannover hilft bei der Firmengründung (16.08.2021) (4 Min)

Geringes Beschäftigungswachstum in Helmstedt und Celle erwartet

Das IAB geht für 2022 zudem von einem Beschäftigungswachstum von 1,6 Prozent aus. Auch hier werden regionale Unterschiede erwartet. Laut der Prognose soll es neue Stellen vor allem in Nordhorn und in Vechta geben (2,7 Prozent). Für Helmstedt (0,5 Prozent) und Celle (0,8 Prozent) sind die Aussichten schwächer. Die IAB-Forscher wiesen allerdings daraufhin, dass die Prognose mit großer Unsicherheit behaftet ist. Diese liege an dem vom Krieg in der Ukraine befeuerten Anstieg der Energiepreise, aber auch an den Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

