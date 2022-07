Proben für den Ernstfall: Waldbrand-Löschübung im Harz Stand: 14.07.2022 16:13 Uhr Die Einsatzkräfte der Bergwacht und der Waldbrandbekämpfung haben im Harzer Kellwassertal typische Einsatzlagen für den Ernstfall geprobt. Boris Pistorius (SPD) lobte die Arbeit der Einsatzkräfte.

Niedersachsens Innenminister schaute im Rahmen seiner Sommerreise bei den Übungen zu. "Wanderunfälle oder ein Waldbrand sind reale Szenarien im Harz. Darum brauchen wir regelmäßige Übungen wie diese, damit die Einsatzkräfte die Gegebenheiten vor Ort kennen und ihre Zusammenarbeit trainieren können", sagte Pistorius.

Rund 100 Einsatzkräfte vor Ort

Am Vormittag rettete die Harzer Bergwacht zunächst in der Nähe des Wurmbergs einen verletzten Wanderer. Bei der Übung musste der Verunglückte erst einmal gefunden werden, dann vor Ort medizinisch versorgt und anschließend per Gebirgstrage abtransportiert werden. Zudem gab es eine ganztätige Waldbrandbekämpfungsübung in den Landesforsten, bei der rund 100 Einsatzkräfte sowie mehrere Fahrzeuge der Feuerwehren aus dem Landkreis Goslar und zwei Helikopter - einer der Polizeihubschrauberstaffel und einer eines privaten Betreibers - mit Außenlastbehältern für Löschwasser im Einsatz waren.

Lob von Pistorius

Der Innenminister zeigte sich sehr zufrieden und lobte das Zusammenspiel der Einsatzkräfte: "Es ist immer wieder beeindruckend zu erleben, wie professionell und abgestimmt die Zusammenarbeit bei diesen Übungen mit so vielen Beteiligten funktioniert. Für mich war zum Beispiel eindrucksvoll, wie reibungslos der hauptamtliche Rettungsdienst und die ehrenamtliche Bergwacht miteinander arbeiten. Hier weiß die eine Hand, was die andere macht." Pistorius betonte, dass ein ehrenamtliches Engagement im gesamten Harz unentbehrlich sei, um Freizeit- und Profi-Sportler im Ernstfall aus allen Gefahrenlagen zu retten. Der Minister bedankte sich bei den Einsatzkräften für die Bereitschaft in dieser Region.

Brand- und Katastrophenschutz immer wichtiger

Auch das Zusammenspiel der Einsatzkräfte am Boden und in der Luft habe großartig funktioniert, betonte Pistorius. "Das zeigt, dass die Einsatzkräfte mit dem entsprechenden Material im Ernstfall eine große Schlagkraft im Kampf gegen Wald- und Vegetationsbrände entwickeln können", sagte der Innenminister. "Gerade dieser Bereich wird uns vor dem Hintergrund des Klimawandels zukünftig noch mehr fordern."