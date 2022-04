Premium Aerotec: Beschäftigte stimmen für Verbleib bei Airbus Stand: 25.04.2022 19:36 Uhr Die in der IG-Metall organisierten Mitarbeiter von Premium Aerotec in Varel haben sich mit mehr als 74 Prozent für einen Verbleib im Airbus-Konzern entschieden.

Das ist das Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung, die von Freitag bis Montag unter den knapp 1.300 Mitarbeitenden stattfand. Der Verkauf an einen Investor wurde abgelehnt. Der Autozulieferer Mubea hatte darum geworben und angekündigt, in Varel bis 2025 auf 1.450 Arbeitsplätze aufzustocken und eine Beschäftigungsgarantie bis ins Jahr 2033 in Aussicht gestellt.

Neue Struktur - unter altem Namen

Angesichts der großen Zustimmung für den Verbleib sagte der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Bruns, dass viele Kollegen mit dem Herzen am Airbus-Konzern und am Flugzeugbau hängen würden. Varel soll nun zusammen mit dem Werk in Augsburg neu strukturiert werden. Vorerst bleiben beide Werke noch unter dem Dach von Premium Aerotec, sollen aber wieder unmittelbarer Teil von Airbus werden.

IG-Metall und Geschäftsführung hatten sich zuvor im Fall einer Zustimmung zum Konzernverbleib darauf geeinigt, dass mindestens 1.000 Vollzeitstellen bis zum Jahr 2030 in Varel erhalten bleiben.

