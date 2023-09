Polizisten gebissen und getreten: Mann randaliert auf Wache Stand: 08.09.2023 15:35 Uhr Ein 21 Jahre alter Mann hat in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg randaliert und mehrere Polizeibeamte verletzt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der alkoholisierte Mann am Donnerstag zunächst in der Kreisverwaltung in Winsen randaliert und dort mehrere Menschen beleidigt, im Vorbeigehen gekniffen und geschlagen. Er habe sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen lassen und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. In der Polizeidienststelle habe er dann mehrere Beamte angegriffen.

Bisswunden und Prellungen: 21-Jähriger greift Polizisten an

Auf der Wache habe der 21-Jährige zunächst vorgegeben, auf Toilette zu müssen. Auf dem Weg dorthin griff er den Angaben zufolge jedoch zwei Polizisten an, um zu fliehen. Mithilfe weiterer Beamter konnten dem Mann Handschellen angelegt werden und er wurde zurück in eine Zelle gebracht. Fünf Polizisten und Polizistinnen erlitten durch den Widerstand des Mannes Prellungen und Bisswunden. Einer Beamtin spuckte der Mann blutigen Speichel ins Gesicht. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min