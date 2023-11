Polizei warnt vor glatten Straßen in Teilen Niedersachsens Stand: 26.11.2023 10:13 Uhr Für heute warnt die Polizei vor allem im Südosten Niedersachsens vor überfrierender Nässe. Im Oberharz droht Schneeglätte. Bereits am Freitag und Samstag gab es schwere Unfälle.

Die Straßen etwa im Raum Braunschweig und Göttingen können heute rutschig sein. Zwischen Bad Harzburg, Braunlage und Clausthal-Zellerfeld ist aufgrund von Schnee mehr Vorsicht geboten. Die Polizei rät allen Autofahrern, nur mit Winterreifen in den Harz zu fahren, Lkw sollten das Gebiet nach Möglichkeit meiden.

Tödlicher Unfall im Emsland

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagabend im Landkreis Emsland auf der A31. Zwischen Lingen und Emsbüren wurde das Fahrzeug eines 70-Jährigen bei einer Kollision mit zwei weiteren Autos in mehrere Teile gerissen. Laut Feuerwehr wurden der Fahrer und seine 71 Jahre alte Beifahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Beide starben. Eine 36-jährige Fahrerin eines der anderen Fahrzeuge wurde schwer verletzt. Der 26 Jahre alte Fahrer des dritten Autos wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 21.30 Uhr hat nach Auskunft der Autobahnpolizei Lingen Starkregen die Sicht behindert, die Temperaturen lagen demnach um den Gefrierpunkt. Ob die Witterungsverhältnisse ursächlich für den Unfall gewesen sind, sei allerdings nicht zweifelsfrei sicher.

Mann stirbt bei Unfall auf der A1

Auf der A1 bei Hollenstedt im Landkreis Harburg ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein 31-jähriger Transporterfahrer und dessen 25-jähriger Beifahrer erlitten laut Polizei bei dem Unfall schwere Verletzungen. Wie die Beamten mitteilten, waren die beiden beteiligten Fahrzeuge aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten.

Verletzte Fußgänger: Fahrerflucht im Landkreis Peine

Auf der Bundesstraße 443 kam in der Nacht zu Samstag in Laatzen in der Region Hannover ein Sattelzug mit Anhänger an einer Brücke infolge extremer Glätte ins Schleudern. Die Zugmaschine sei gegen Leitplanken geprallt, der Anhänger habe sich quergestellt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Der 43 Jahre alte Fahrer kam demnach verletzt in ein Krankenhaus. Auch im Landkreis Peine war es unter anderem aufgrund der Witterungsbedingungen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. In Vechelde rutschte ein bislang unbekannter Autofahrer wohl wegen Glätte von einer Straße auf einen Gehweg und erfasste zwei Fußgänger. Beide wurden verletzt. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schneeglätte führt zu Blechschäden

Eine 51-Jährige kam bei Vechelde-Groß Gleidingen bei Schneeglätte mit ihrem Wagen von der Straße ab. Sie blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Zu Unfällen mit leicht Verletzten kam es infolge von Straßenglätte auch auf der A29 im Bereich Wilhelmshaven in Fahrtrichtung Schortens und auf der A36 bei Wolfenbüttel.

