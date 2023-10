Polizei stellt zwei flüchtige Fahrer - beide ohne Führerschein Stand: 08.10.2023 16:48 Uhr Die Polizei hat am Sonntag zwei junge Männer gestellt. Ein 21-Jähriger wurde in Hildesheim aus dem Verkehr gezogen, ein 18-Jähriger war in Hannover geflüchtet. Beide hatten keinen Führerschein.

Der 18-Jährige war in der Nacht von Samstag auf Sonntag einer Polizeistreife in Hannover aufgefallen, weil er auf einem Motorroller mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt fuhr. Auf Anhaltesignale habe der junge Mann nicht reagiert und sich stattdessen mit den Beamten eine Verfolgungsfahrt durch mehrere Stadtteile geliefert, teilte die Polizei mit. Auf seiner Flucht habe er mindestens ein Auto beschädigt. Nach seiner vorläufigen Festnahme habe sich herausgestellt, dass der 18-Jährige über keine Fahrerlaubnis verfüge.

Im Gegenverkehr auf der Flucht

In Hildesheim hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt, der ebenfalls keinen Führerschein vorweisen konnte. Der Mann habe versucht, sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen, heißt es in einer Polizeimeldung. Bei seiner Flucht soll er mit weit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem auf Fahrspuren des Gegenverkehrs gefahren sein. Der 21-Jährige habe laut Polizei vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

