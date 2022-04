Polizei startet Kampagne gegen Hasskriminalität Stand: 22.04.2022 11:00 Uhr Mit einer eigenen Kampagne geht die Polizei in Niedersachsen gegen Hasskriminalität vor. Auf allen Social-Media-Kanälen der Polizei soll ab Montag über die Situation aufgeklärt werden.

Das LKA in Niedersachsen, dass die Kampagne gemeinsam mit der Polizeidirektion Osnabrück erarbeitet hat, reagiert damit auf eine in den vergangenen Jahren beobachtete Zunahme der Straftaten im Bereich der Hasskriminalität. LKA-Präsident Friedo de Vries warnte vor den möglichen Folgen: "Wenn Menschen im digitalen Raum hemmungslos hetzen, Hass und Gewalt verharmlosen, legitimieren oder gar verherrlichen, dann ist das ein gefährlicher Nährboden für eine Radikalisierung, die bis hin zu handfesten Straftaten führen kann", so de Vries.

VIDEO: Hass im Netz: Unterwegs mit Strafverfolgern (13.12.2021) (44 Min)

Kampagne soll zu Anzeigen ermutigen

Die in der nächsten Woche startende Kampagne soll verdeutlichen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Anhand von Videos und Beiträgen, die den Angaben zufolge reale Beleidigungen und Bedrohungen skizzieren, sollen unter anderem Unterschiede zwischen Meinung und Straftat deutlich gemacht werden. Zudem will die Polizei dazu aufrufen, dass mehr Anzeigen gegen entsprechende Postings erstattet werden. "Rechtswidrige Postings auf den Social-Media-Plattformen müssen konsequent strafrechtlich verfolgt werden, anstatt sie nur zu löschen. Ohne eine Anzeige oder Zeugenaussage kommen Täterinnen und Täter ohne Strafe davon", teilte das LKA mit.

Informationen auch auf Plakaten

Entsprechende Informationen sollen von Montag bis Freitag über alle Social-Media-Kanäle der Polizei Niedersachsen verbreitet werden. Zusätzlich sollen Plakate in Osnabrück, Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lüneburg und Göttingen aufgehängt werden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) betonte, dass mit der Kampagne ein deutliches Signal gegen "Hatespeech" gesetzt werde - und auch den Opfern solcher Attacken der Rücken gestärkt werden soll. Er kündigte erneut ein konsequentes Vorgehen der Behörden an. Wer "Hatespeech" verbreite oder auch unterstütze, müsse unmittelbar mit strafrechtlichen Folgen rechnen, so Pistorius.

