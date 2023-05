Polizei nimmt mutmaßlichen "Reichsbürger" im Kreis Harburg fest Stand: 23.05.2023 06:54 Uhr Die Polizei hat einen Mann aus Niedersachsen festgenommen, der zur sogenannten Reichsbürgerszene um Prinz Reuß Heinrich XIII. gehören soll.

Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts fassten den Mann am Montagabend im Landkreis Harburg, wie die "Tagesschau" berichtete. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Festgenommenen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Neben ihm nahmen die Beamten eine Frau und einen Mann in Baden-Württemberg fest. Die drei Verdächtigen soll heute einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Schlag gegen die "Reichsbürger"-Gruppe im Dezember

Die drei Beschuldigten sollen mit der Prinz-Reuß-Gruppe einen Umsturz geplant haben. Gegen die Gruppe waren die Ermittler Anfang Dezember 2022 vorgegangen. Damals nahmen sie 25 Personen fest - darunter einen inzwischen entlassenen Polizeibeamten und einen Anwalt aus Hannover sowie eine Ärztin aus dem Landkreis Peine. Laut der Bundesanwaltschaft soll die Gruppe die Beseitigung der Demokratie und die Wiedererrichtung des Deutschen Reiches von 1871 geplant haben.

