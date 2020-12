Polizei löst Partys in Corona-Hotspots auf Stand: 13.12.2020 13:03 Uhr Die Landkreise Cloppenburg und Vechta haben mit die höchsten Corona-Infektionswerte in ganz Niedersachsen - manche feiern trotzdem weiter: Die Polizei hat dort am Wochenende fünf Partys aufgelöst.

Im Landkreis Vechta lösten die Beamten am Samstagabend gleich drei Feiern auf, weil die Teilnehmenden gegen Corona-Regeln verstoßen hatten. In der Stadt Vechta feierten den Angaben zufolge insgesamt 21 Personen aus acht Haushalten eine Geburtstagsparty. Laut Polizei hielten sie weder Abstände ein noch trugen sie Masken. Noch während die Beamten dieses Treffen auflösten, stellten sie fest, dass in der Nachbarwohnung ebenfalls gefeiert wurde: Dort hielten sich 18 Personen aus drei Haushalten auf. Auch diese Party lösten die Beamten auf.

Weitere Feiern in Goldenstedt, Cloppenburg und Emstek

Eine weitere Geburtstagsparty fand am Samstagabend in Goldenstedt statt: Dort seien zwölf Menschen aus vier Haushalten angetroffen worden, so die Polizei. Bereits in der Nacht zu Sonnabend hatten Beamte in Cloppenburg ein Treffen mit sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufgelöst. In der Nacht zu Sonntag beendete die Polizei zudem gegen 2 Uhr eine Sechs-Personen-Party in einer Wohnung in Emstek. Gegen alle Feiernden über 14 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Nach der gültigen Corona-Verordnung dürfen sich in Niedersachsen derzeit höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

