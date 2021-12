Polizei kontrolliert am Donnerstag 3G in Bussen und Bahnen Stand: 14.12.2021 11:37 Uhr Niedersachsen macht weiterhin Ernst bei der Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat für Donnerstag landesweite 3G-Kontrollen im ÖPNV angekündigt.

Es sei entscheidend, die geltenden Regeln der Corona-Verordnung zum Schutz vor Infektionen einzuhalten, sagte Pistorius in einer Mitteilung des Ministeriums. "Leider kommt es in Bussen und Bahnen weiterhin zu Verstößen und sogar aggressivem Verhalten gegenüber dem kontrollierenden Zugpersonal", so der Minister. "Das bewusste und teils provokante Brechen der Regeln ist nicht nur gefährlich für die Gesundheit, sondern kann empfindliche Folgen nach sich ziehen." Die Verweigerungshaltung einiger sei "nicht hinzunehmen", betonte Pistorius. Es drohten "empfindliche Bußgelder".

Im ÖPNV ist die FFP2-Maske Pflicht

Weiter heißt es in der Mitteilung: 3G in Bussen und Bahnen sei besonders wichtig, weil der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern oft nicht eingehalten werden könne. Außerdem besteht in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und Stationen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Da Niedersachsen sich aktuell in Warnstufe 2 befindet, dürfen im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr ausschließlich FFP2-Masken getragen werden. Zusätzlich zu den Kontrollen in Bussen und Bahnen seien Beamte stichpunktartig auch in Gewerbebetrieben und der Gastronomie unterwegs, heißt es.

