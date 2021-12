Polizei entdeckt durch Zufall falsche Corona-Impfausweise Stand: 02.12.2021 15:58 Uhr Ermittler sind in Braunschweig und Gifhorn durch Zufall auf gefälschte Impfausweise gestoßen. Auch in Lehrte stellte die Polizei falsche Nachweise von Corona-Impfungen sicher.

Bei den Durchsuchungen in Gifhorn und Braunschweig wurden nach Polizeiangaben ein umfassender Fälschungssatz, Stempel eines Impfzentrums und große Mengen von Aufklebern für Corona-Vakzine gefunden. Die Ausweise waren zum Teil schon bearbeitet, eine unbekannte Anzahl bereits verkauft. Ursprünglich sollte die Polizei am Montag im Südkreis von Gifhorn und in Braunschweig mehrere Kubikmeter gefälschter Ware namhafter Hersteller sicherstellen. Tatsächlich fand sie Schuhe, Bekleidung, Accessoires und Parfüms teurer Marken in größeren Mengen.

Ermittlung wegen Urkundenfälschung

In Lehrte in der Region Hannover stellte die Polizei am Dienstag ebenfalls gefälschte Impfausweise sicher. Auf zehn Pässen hatte der 21-jährige Tatverdächtige bereits gefälschte Aufkleber und Stempel eingefügt, die Ausweise aber noch nicht personalisiert. Die Beamten beschlagnahmten die Pässe und etwa 1.000 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus dem Handel mit den Nachweisen stammt. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.

