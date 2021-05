Polizei durchsucht im Norden Räume von Hisbollah-Vereinen Stand: 19.05.2021 08:59 Uhr Am Mittwochmorgen haben Spezialeinheiten der Polizei in Niedersachsen Geschäfts- und Wohnräume von Vereinen und deren Vorständen aus dem Umfeld der Hisbollah-Bewegung durchsucht - auch in Hannover.

Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass in Hannover mindestens ein Objekt betroffen sei. Details nannte sie nicht und verwies auf die Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums. Ein Polizeisprecher in Bremen dementierte auf Anfrage nicht, dass es auch dort zu Razzien gekommen ist.

Vorangegangen war das Verbot der Vereine "Deutsche Libanesische Familie", "Menschen für Menschen" und "Gib Frieden" durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Mitte April. Den Vereinen wird vorgeworfen, Spendengelder für die pro-iranische Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt zu haben, die in Deutschland als Organisation verboten ist. Ziel der Vereine sei es gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, hieß es aus dem Ministerium. "Wer den Terror unterstützt, wird in Deutschland nicht sicher sein", sagte Seehofer auf Twitter. "Egal in welchem Gewand seine Unterstützer in Erscheinung treten, sie werden in unserem Land keinen Rückzugsort finden."

