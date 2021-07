Polizei achtet weiter auf Einhaltung der Corona-Regeln Stand: 03.07.2021 17:43 Uhr Die Inzidenzwerte in Niedersachsen sind weit gesunken, doch die Polizei schaut weiter auf die Einhaltung der Corona-Regeln - gerade dort, wo sich die Menschen treffen.

In Hannover wird besonders in gut besuchten Bereichen wie der Innenstadt, dem Maschsee oder dem Welfengarten verstärkt kontrolliert, wie die Polizei dort mitteilte. Man habe in den vergangenen Tagen immer wieder größere Menschenansammlungen und Verstöße gegen die Corona-Vorschriften beobachtet. "Wir wollen den Menschen das Zusammensein und Feiern nicht verbieten, wir werden allerdings auch weiterhin wachsam sein", sagte Jörg Müller, Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover.

Verstöße "mit Augenmaß" behandeln

In Göttingen habe es an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt bei gutem Wetter immer wieder Treffen mit mehr als 100 Menschen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Deshalb werden auch dort die Polizeistreifen auf Corona-Verstöße achten. Insgesamt sehe man die Situation dort aber entspannt. Streifenbeamte haben auch in Braunschweig und Oldenburg die Einhaltung der Corona-Regeln weiter im Blick. Besondere Kontrollen würden derzeit nicht durchgeführt, heißt es in Oldenburg. Verstöße werde man "mit Augenmaß" behandeln.

