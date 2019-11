Stand: 03.11.2019 19:30 Uhr

Pleitegefahr: Bauverband kritisiert langsame Ämter

In Niedersachsens Bauämtern fehlt offenbar massiv Personal. Das verzögert nicht nur Baugenehmigungsverfahren, sondern wird auch zur existenziellen Gefahr für manche Handwerksunternehmen. Bei öffentlichen Aufträgen würden Handwerksbetriebe immer später bezahlt, kritisiert Matthias Wächter vom Baugewerbe-Verband Niedersachsen. Insbesondere für kleinere Unternehmen könne die zögerliche Zahlungsmoral öffentlicher Auftraggeber zum wirtschaftlichen Risiko werden. Solchen Betrieben rät Wächter inzwischen, von öffentlichen Aufträgen die Finger zu lassen. "Gerade in den Kommunen sind die Bauämter kaputtgespart worden", sagt Wächter. "Und das wirkt sich jetzt bitter aus." Gerade in Urlaubszeiten oder bei Krankheitsfällen blieben Akten einfach liegen. Trotz immer noch guter Konjunkturlage im Baugewerbe könnten kleinere Betriebe dadurch an den Rand der Pleite getrieben werden.

Insolvenz: Staat zahlt seine Rechnungen nicht Hallo Niedersachsen - 03.11.2019 19:30 Uhr Immer mehr öffentliche Auftraggeber zahlen ihre Rechnungen nicht. Trotzdem fordert das Finanzamt die entsprechende Vorsteuer und treibt so die Firmen in die Insolvenz.







Kommunen sehen das Land in der Pflicht

Der Geschäftsführer des Gemeindebundes Oliver Kamlage weist den Sparvorwurf gegen die Kommunen zurück. Er sieht die Verantwortung für die schlechte Personalausstattung beim Land. Niedersachsenweit fehlen laut Kamlage rund 80 Bauassessoren. Diese müssten im staatlichen Baumanagement ausgebildet werden. Gespräche darüber würden mit dem Land aber bereits geführt, heißt es vom Gemeindebund.

