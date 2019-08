Stand: 18.08.2019 10:19 Uhr

Pistorius und Köpping stellen sich vor

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping stellen sich heute als Kandidaten-Duo in Leipzig vor. Pistorius hatte in der vergangenen Woche sein Interesse am Bundesvorsitz bekundet. Ministerpräsident Stephan Weil hat das Auswahlverfahren für den SPD-Vorsitz unterdessen kritisiert.

Fünf Kandidaten aus dem Norden

Fünf der 13 Kandidaten kommen aus Norddeutschland. Bereits am Sonnabend hatten sich Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, und Bautzens Bürgermeister Alexander Ahrens präsentiert. Noch bis zum 1. September können sich Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz bewerben.

