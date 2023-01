Pistorius besucht Erstaufnahme-Hallen auf dem Messegelände Stand: 03.01.2023 16:21 Uhr Niedersachsen will die Kapazitäten seiner Landesaufnahmebehörde für Flüchtlinge bis Mitte des Jahres auf 20.000 Plätze erweitern. 40 Unterkünfte werden derzeit auf ihre Eignung überprüft.

Das kündigte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag bei einem Besuch des Messegeländes in Hannover an. Der mit der Suche nach passenden Gebäuden für Geflüchtete betraute Landesbranddirektor Dieter Rohrberg sagte, bei der Suche nach temporären Flüchtlingsunterkünften ziehe man neben Kasernen und Jugendherbergen auch Ferienanlagen in Betracht. Derzeit verfügt Niedersachsen über rund 15.000 Plätze für Flüchtlinge, von denen nach Informationen des NDR knapp 13.000 bereits belegt sind. Die Messehalle in Hannover hat das Land bis April angemietet.

VIDEO: Messehalle in Hannover: Rund 50 Geflüchtete beziehen Zelte (08.12.2022) (1 Min)

130.000 Geflüchtete in 2022

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zum Jahresende erklärt, dass 2022 nach vorläufigen Zahlen mehr als 130.000 Geflüchtete nach Niedersachsen gekommen seien, davon rund 110.000 aus der Ukraine. Das seien mehr als beispielsweise im Jahr 2015.

