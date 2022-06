Pistolen und Messer: Waffenfund bei Großkontrolle auf der A1 Stand: 10.06.2022 15:05 Uhr Die Polizei Delmenhorst meldet einen Fahndungserfolg bei einer groß angelegten Kontrolle auf der A1 bei Wildeshausen: In einem Fahrzeug wurden zahlreiche Waffen gefunden.

Die Polizei stellte allein bei dieser Kontrolle eine scharfe Pistole, mehrere Messer, Tränengas, Sturmhauben und Kabelbinder sicher. Die Kabelbinder seien so präpariert gewesen, dass man damit schnell jemanden hätte fesseln können, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die drei Fahrzeuginsassen standen nach Polizeiangaben unter Drogeneinfluss. Gegen die 34, 36 und 44 Jahre alten Männer werde ermittelt. Unter anderem werde überprüft, ob ihnen anhand der Fingerabdrücke bislang unaufgeklärte Straftaten zugeordnet werden können.

15 Strafverfahren eingeleitet

An der Großkontrolle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren nach Angaben der Polizei mehr als 40 Beamte beteiligt. Insgesamt seien 164 Fahrzeuge und 291 Personen überprüft und 15 Strafverfahren eingeleitet worden. Bei fünf Personen bestehe der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.06.2022 | 15:00 Uhr