Pilzvergiftungen beschäftigen die Mediziner - ein Mensch tot Stand: 09.08.2023 19:03 Uhr Mediziner warnen vor lebensbedrohlichen Pilzvergiftungen. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wurden seit Anfang August sechs Menschen mit Pilzvergiftungen behandelt. Ein Patient starb.

Nach Angaben der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) vom Mittwoch müsse bei einer weiteren Person möglicherweise die Leber transplantiert werden. Für die Vergiftungsfälle, die auf der Intensivstation der MHH behandelt wurden, sei vor allem der Knollenblätterpilz verantwortlich, heißt es in der Mitteilung. Der Knollenblätterpilz sei einer der giftigsten Pilze in Deutschland und für 90 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich. Sein Gift wirke erst mehrere Stunden nach dem Verzehr und sei dann bereits im ganzen Körper aufgenommen. Nach Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall komme es nach ein bis zwei Tagen zur Schädigung der Leber, die von Blutgerinnungs- und Nierenfunktionsstörungen begleitet werden kann, warnen die Mediziner.

Betroffen ist hauptsächlich eine bestimmte Gruppe von Sammlern

Die meisten der mit Vergiftungserscheinungen eingelieferten Patientinnen und Patienten stammen nach Angaben der MHH aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion und des Mittleren Ostens. "In den Heimatländern der betroffenen Personen ist der Knollenblätterpilz vermutlich weniger verbreitet. Hier in Deutschland wird aufgrund von Unkenntnis die Gefahr des Pilzesammelns oft nicht ausreichend ernst genommen", erklärt Professor Markus Cornberg, stellvertretender Direktor der Fachabteilung für Gastroenterologie an der MHH. Fachleute und Mediziner warnen davor, sich beim Sammeln von Pilzen auf Apps oder Bücher zu verlassen.

Hochsaison für den grünen Knollenblätterpilz

Der grüne Knollenblätterpilz wächst zwischen August und Oktober in Laub- und Laubmischwäldern. Zu erkennen ist er an einem drei bis 15 Zentimeter breiten Hut, der glockig bis schirmartig ausgebreitet ist. An der Unterseite befinden sich weiße Lamellen. Die Farbe des Giftpilzes ist grün, grün-gelb oder weiß. Verwechslungsgefahr besteht mit Champignons oder Täublingen. Dem Bundesamt für Risikobewertung (BfR) werden von Ärzten jedes Jahr durchschnittlich zehn Pilzvergiftungen gemeldet.

