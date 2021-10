Pflegetag: Wie können neue Fachkräfte gewonnen werden? Stand: 13.10.2021 16:40 Uhr Zum Auftakt des Deutschen Pflegetages in Berlin hat die Branche an die Politik appelliert, den Fachkräftemangel in der Pflege zum Kernthema zu machen. Auch in Niedersachsen ist die Personalnot groß.

Immer mehr Pflegekräfte werden benötigt - und immer mehr offene Stellen können auch in Niedersachsen nicht besetzt werden. Landesweit waren im September laut Arbeitsagentur in der Krankenpflege mehr als 1.600 Stellen frei. Es suchen aber gerade mal 470 ausgebildete Krankenpflegekräfte im ganzen Land nach Arbeit. Noch schwieriger sieht es in der Altenpflege aus, da sind es 1.700 offene Stellen auf nur knapp 300 arbeitssuchende Fachkräfte. Niedersachsens Gesundheitsminister Daniela Behrens (SPD) setzt sich zurzeit mit einem Gesetzentwurf dafür ein, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden - nämlich nach Tarif. Der Tarif soll unabhängig davon sein, ob sie bei privaten oder öffentlichen Anbietern angestellt sind.

Ein Drittel der Azubis bricht Ausbildung ab

Trotzdem bleibt die Frage, wo mehr Fachkräfte herkommen sollen. Um für mehr Nachwuchs zu sorgen, ist seit diesem Jahr die Ausbildung zur Pflegeassistenz auf ein Jahr verkürzt. Aber der Pflegeverband DBfK bemängelt daran, dass ja nicht die Hilfskräfte fehlen, sondern vor allem Fachkräfte, die mindestens drei Jahre ausgebildet werden. Nach Angaben des Verbands bricht bis zu einem Drittel der Azubis während der Ausbildung ab.

