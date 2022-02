Pflegende des Maßregelvollzugs demonstrieren für Zulagen Stand: 24.02.2022 12:54 Uhr Pflegekräfte des Maßregelvollzugs und der Justizkrankenhäuser in Niedersachsen wollen heute demonstrieren. Sie fordern die gleiche Zulagen wie die Pflegenden an den Universitätskliniken.

Nach Angaben der Gewerkschaft dbb Beamtenbund und Tarifunion weigere sich die Landesregierung bisher, den rund 1.000 Krankenpflegerinnen und -pflegern die im Tarifvertrag der Länder vereinbarte Zulage von 140 Euro zu zahlen. Die Pflegekräfte an den niedersächsischen Uni-Kliniken erhielten hingegen diese monatliche Zulage. Geplant ist eine Kundgebung vor dem Landtag in Hannover, vor derzeit die Abgeordneten zu ihrer zweiten Sitzungswoche in diesem Jahr zusammengekommen sind.

"Patienten teils hoch aggressiv"

In den Kliniken des Maßregelvollzugs sind suchtkranke und psychisch kranke Straftäter geschlossen untergebracht. Die psychische Belastung für die dort Beschäftigten sei sehr hoch, sagte Britta Ibald vom dbb. Dies liege zum einen am Personalmangel, zum anderen an dem permanenten Sicherheitsrisiko. Patienten seien teils suizidgefährdet und labil, teils dauerhaft hoch aggressiv.

