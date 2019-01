Stand: 09.01.2019 14:36 Uhr

Pflegekammer will Höchstbeitrag abschaffen

Der Widerstand der Pflegenden gegen die Beiträge der neuen Pflegekammer zeigt Wirkung: Die Pflegekammer will nun die umstrittene Beitragsordnung ändern. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und Kammer-Präsidentin Sandra Mehmecke am Mittwoch. Die Kammerversammlung soll nun eine Arbeitsgruppe gründen, die zeitnah eine Lösung vorlegen werde, sagte Mehmecke. "Ich werde vorschlagen, insbesondere die Festsetzung des Höchstbeitrags für die künftigen Bescheide abzuschaffen." Mehmecke hatte sich zuvor auf der Internetseite der Pflegekammer für den Zustellungs-Zeitpunkt entschuldigt und angekündigt, dass die Art der künftigen Beitragserhebung durch die Kammerversammlung "kritisch überprüft" werde.

Ärger über Beitragsbescheide

Die Pflegekammer soll die Interessen der Pflegenden vertreten. Doch der Start hätte nicht schlechter laufen können: Mehr als 41.000 Kritiker wehren sich mit einer Online-Petition dagegen, dass die Kammer für alle Pflegekräfte Pflicht ist - und dass alle einen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen. Als die Institution vor Weihnachten die Beitragsbescheide verschickte, eskalierte der Streit - unter anderem weil die Kammer den Pflegekräften den Höchstbetrag von 140 Euro pro Halbjahr androhte, sollten sie nicht ihr Einkommen offenlegen.

Abschaffung unwahrscheinlich

Der private Pflegeverband bpa erklärte, die Ministerin müsse dafür sorgen, dass Pflegekräfte nicht weiter verunsichert werden. Dass die Kammer wieder abgeschafft wird oder die Mitgliedschaft freiwillig wird, ist so gut wie ausgeschlossen: SPD und CDU haben vereinbart, die Arbeit der Institution erst Mitte 2020 zu bewerten.

Experte: "Pflegeberuf braucht eine kräftige Stimme"

Experten halten die umstrittene Pflegekammer für sinnvoll, um den Pflegeberuf langfristig zu stärken. Gerade in Zeiten des Pflegenotstandes brauche der Beruf eine kräftige Stimme, sagte Stefan Görres, Pflegeforscher an der Universität Bremen. Niedersachsen mache "im Prinzip alles richtig". Allerdings bedürfe es von Seiten der Politik mehr Sensibilität bei der Umsetzung, so Görres. Auch müssten die Pflegekräfte besser informiert werden, etwa über die Vorteile der Kammer. Schließlich beantworte die Kammer ethische Fragen, biete Fort- und Weiterbildungen und sichere die Qualität der Pflege. Der Pflegeforscher wirft Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden vor, teilweise absichtlich Desinformation betrieben zu haben, um die Mitglieder nicht an die Konkurrenz zu verlieren.

Forscher hält Zwangsmitgliedschaft für sinnvoll

Der Osnabrücker Pflegeforscher Hartmut Remmers spricht von "Systemfehlern" bei der neuen Kammer. So sei zum Beispiel nicht berücksichtigt worden, dass in bestimmten Pflegebereichen nur sehr wenig Geld verdient werde. Remmers befürwortet auch eine Zwangsmitgliedschaft. "Wenn die Kammer auf eine Zwangsmitgliedschaft verzichtet, dann hat sie nicht die Legitimation, für den gesamten Beruf zu sprechen."

