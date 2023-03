Pflegeheim-Betreiber Hansa droht Insolvenz Stand: 15.03.2023 12:36 Uhr Dem Pflegeheim-Betreiber Hansa mit Sitz in Oldenburg droht die Zahlungsunfähigkeit. Der Betreiber informierte die Stadt über ein beantragtes Schutzschirmverfahren für seine 23 Seniorenheime.

Man habe am 9. März entsprechende Anträge beim Amtsgericht in Oldenburg gestellt, teilte Hansa am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Ziel der Verfahren sei die wirtschaftliche Neuaufstellung der Gruppe sowie der Erhalt der Häuser und der rund 1.400 Arbeitsplätze. Durch den Schutzschirm könne sich das Unternehmen - anders als in einem Insolvenzverfahren - selbst verwalten. In Oldenburg seien drei Einrichtungen betroffen, sagte Oldenburgs Stadtsprecher Stephan Onnen dem NDR in Niedersachsen.

VIDEO: Hohe Kosten für Pflegeheime treiben Bedürftige in die Armut (26.02.2023) (7 Min)

Löhne und Gehälter laut Betreiber für Vierteljahr gesichert

Der Betreiber habe der Stadt mitgeteilt, dass es keine Einschränkungen im Pflegebetrieb gebe. Die Versorgung und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner seien in allen Einrichtungen der Gruppe gewährleistet. Löhne und Gehälter seien für das nächste Vierteljahr noch gesichert, hieß es aus Mitarbeiterkreisen.

Pflegeheim-Betreiber Convivo meldete Insolvenz an

Außer Hansa haben auch andere Pflegeheime in der Region finanzielle Probleme. Zum Jahresanfang hatte der Pflegeheim-Betreiber Convivo mit Sitz in Bremen Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen begründete den Schritt mit dem Fachkräftemangel, hohen Kosten und verdoppelten Krankheitsständen.

